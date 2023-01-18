В Украине вступили в силу новые правила растаможки международных посылок
В Украине вступили в силу новые правила растаможки международных посылок. С 18 января вступили в силу отдельные положения закона, заменяющие таможенные декларации реестрами, которые должны будут предоставлять почтовые операторы, сообщает UBR.
В Украине сегодня, 18 января, вступают в силу отдельные положения закона №1999-ІХ относительно налогообложения таможенными платежами товаров в международных почтовых отправлениях и порядке их декларирования. Изменения направлены на ускорение прохождения таможни и доставку международных посылок в Украину, сообщает Гостаможенная служба.
Новый порядок декларирования посылок предусматривает:
- представление временного реестра с начислением таможенных платежей, а также уплаты этих платежей в течение 30 дней с даты оформления соответствующего временного реестра;
- представление дополнительного реестра с одновременной уплатой таможенных платежей;
- или представление только дополнительного реестра (в частности, если товары не подлежат налогообложению).
Таким образом, временные и дополнительные реестры международных почтовых и международных экспресс-отправлений заменяют таможенные декларации.
Реестры представляет оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик, когда суммарная фактурная стоимость товаров не превышает:
- для предприятий – 150 евро;
- для граждан – 10 000 евро.
Кроме того, лимит для получения посылок без налогообложения повышается со 100 евро до 150 евро.
"То есть граждане должны оплатить платежи с суммы, превышающей 150 евро: например, если стоимость товара 180 евро, то платежи оплачиваются с суммы 30 евро", – пояснили в Гостаможне.