В Украине вступили в силу новые правила растаможки международных посылок. С 18 января вступили в силу отдельные положения закона, заменяющие таможенные декларации реестрами, которые должны будут предоставлять почтовые операторы, сообщает UBR.

В Украине сегодня, 18 января, вступают в силу отдельные положения закона №1999-ІХ относительно налогообложения таможенными платежами товаров в международных почтовых отправлениях и порядке их декларирования. Изменения направлены на ускорение прохождения таможни и доставку международных посылок в Украину, сообщает Гостаможенная служба.

Новый порядок декларирования посылок предусматривает:

представление временного реестра с начислением таможенных платежей, а также уплаты этих платежей в течение 30 дней с даты оформления соответствующего временного реестра;

представление дополнительного реестра с одновременной уплатой таможенных платежей;

или представление только дополнительного реестра (в частности, если товары не подлежат налогообложению).

Таким образом, временные и дополнительные реестры международных почтовых и международных экспресс-отправлений заменяют таможенные декларации.

Реестры представляет оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик, когда суммарная фактурная стоимость товаров не превышает:

для предприятий – 150 евро;

для граждан – 10 000 евро.

Кроме того, лимит для получения посылок без налогообложения повышается со 100 евро до 150 евро.