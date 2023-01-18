Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, к концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе.

Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут.

Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города, сказано в британском обзоре.