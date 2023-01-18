В Броварах возле детсада упал вертолет: 5 погибших

В городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар, сообщает Украинская правда.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства", - заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он добавил, что ГСЧС и все службы уже на месте.

По данным источников УП, чрезвычайное происшествие произошло на территории детсада.