В Броварах возле детсада упал вертолет: 5 погибших
В городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар, сообщает Украинская правда.
"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства", - заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Он добавил, что ГСЧС и все службы уже на месте.
По данным источников УП, чрезвычайное происшествие произошло на территории детсада.