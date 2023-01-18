Киссинджер изменил свою позицию по членству Украины в НАТО

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе поддержал﻿ вступление Украины в НАТО. Ранее он был противником членства Украины в Альянсе.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла" , - отметил экс-госсекретарь.

Киссинджер отметил, что присоединение Украины к НАТО было бы уместным после того, как наступит мир.

При этом бывший чиновник заявил, что необходимо избежать ликвидации России как самостоятельного государства.