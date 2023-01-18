Падение вертолёта в Броварах: погибло руководство МВД и дети (Обновлено)
В результате падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.
"Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета", - сообщил Клименко.
Обновлено: Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что число жертв возросло.
"На 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Кулеба в соцсетях.
На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.
Одной из версий трагедии называется туман: из-за него вертолёт ГСЧС не увидел высотку, резко спланировал вверх и, предположительно, потерял управление. Проблесковые маячки на крыше высотки для ориентации авиации могли не работать из-за отключений света.