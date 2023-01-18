Лавров о мирном плане Зеленского: Не может быть и речи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".
"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", - сообщил Лавров.
Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоров не может хотя бы потому, что президент Украины, по его словам, "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".
Ранее Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность..
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.