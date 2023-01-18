Польша рассчитывает на поставку до 100 западных танков Украине
Польша надеется, что европейские союзники пришлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе, сообщает Европейская правда.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками.
"Я говорил с Олафом несколько недель назад и пытался поощрить его сделать больше", - сказал Моравецкий в интервью Bloomberg.
"Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС", - добавил он.
Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.