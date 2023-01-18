Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Броварах

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования﻿ родным и близким погибших в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области и поручил СБУ вместе с Нацполицией выяснить обстоятельства трагедии.

Президент сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

По словам президента, по состоянию на настоящее время 15 человек погибли. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Также были травмированы 25 человек, среди них 10 детей. Точное число жертв трагедии пока устанавливается.

"По состоянию на эту м ﻿ инуту погибли три ребенка. Неописуемая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов" , - добавил Зеленский.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни забрало это черное утро!" - написал президент.

Также на трагедию в Броварах отреагировал﻿ руководитель ОП Андрей Ермак. Он назвал погибших настоящими патриотами и людьми чести.