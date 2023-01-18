Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме сохраняется, аварийные отключения в 8 областях

Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньшим, чем во вторник. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, аварийные отключения применены в 8 областях. Об этом заявили в "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем вчера.

"Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране" , - заявили в госкомпании.

Там отмечают, что причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.

При этом всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

В "Укрэнерго" напомнили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.

Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого следующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

"Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.