СБУ рассматривает несколько версий катастрофы вертолета в Броварах

Служба безопасности начала производство﻿ из-за падения вертолета в Броварах Киевской области. Сейчас сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

▪️ нарушение правил полета;

▪️ техническая неисправность вертолета;

▪️ умышленные действия по уничтожению транспортного средства".

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей.

На месте трагедии продолжают работать следователи НПУ, СБУ и ГБР. Полиция делает подомовой обход, опрашивая свидетелей. Правоохранители просят тех, кто видел пролет вертолета ГСЧС, обратиться к ним и дать показания.

Представители Нацполиции и воздушных сил отмечают, что пока говорить о предварительных причинах авиакатастрофы в Броварах рано. Для расследования создадут государственную комиссию, в которую войдут различные авиационные специалисты.

В ГСЧС сообщили, что вертолет ГСЧС Super Puma ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава к местам возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225.