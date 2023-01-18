Politico: Болгария тайно оказывает Украине жизненно важную помощь

Прошлой весной в украинской армии отчаянно не хватало горючего и боеприпасов советского калибра, необходимых для борьбы с россиянами. Спасение пришло неожиданно: из Болгарии, пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Благодаря своей расколотой внутренней политике и пророссийским уклонам большей части ее элиты, официальная София во время вторжения пыталась подчеркивать, что она не вооружает Украину. Однако, согласно расследованию немецкой ежедневной газеты WELT, это был дымовой занавес. Оказалось, что Болгария вмешалась и посредством посредников обеспечила Киеву жизненно важные поставки оружия, боеприпасов и дизельного топлива на критическом этапе боевых действий в прошлом году.

В то время как Кирилл Петков, который был премьер-министром Болгарии в начале войны в Украине, пытался направить свою страну на более западную, пронатовскую траекторию, ему пришлось бороться с интенсивным противодействием со стороны прокремлевских политиков. Таковы были даже среди его партнеров по коалиции, социалистов, преемников старой коммунистической партии.

Петкову даже пришлось уволить министра обороны за то, что тот повторял российские нарративы в войне. В издании отметили, что, по крайней мере, публично Петков пытался преуменьшить любую идею о том, что Болгария, несмотря на значительные запасы оружия советских времен, активизируется и вооружит Украину.

Учитывая эти деликатные моменты, официальная позиция Болгарии по поводу войны, начатой Россией против Украины, бросила ее в ту же корзину, что и Венгрию — слишком политически подвергнута Москве, чтобы тянуть ее вес.

Но Петков вместе с министром финансов Ассеном Василевым, стремящимся вернуться к власти на предстоящих выборах, прошлой весной нарушили свое молчание по поводу подлинного масштаба роли Болгарии.

Оказалось, что в то время как Социалистическая партия в Софии называла поставки болгарского оружия украинским силам «красной линией», чиновники Петкова избегали межправительственных операций и использовали посреднические компании в Болгарии и за рубежом, чтобы открыть наземные и воздушные маршруты через Румынию, Венгрию.

"По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступало из Болгарии" , - сказал Петков WELT.

При этом дизельное топливо, поставляемое Болгарией в Украину, было переработано из российской сырой нефти на черноморском НПЗ. Последний в то время принадлежал российской компании «ЛУКойл».

"Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и подчас покрывала 40 процентов потребностей Украины" , - сказал WELT бывший министр финансов Василев.

Правительство в Киеве также подтвердило эту версию событий. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал WELT в апреле прошлого года, что его стране грозит нехватка боеприпасов.

"Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Зеленский направил меня за необходимыми материалами" , - отметил Кулеба.

Он добавил, что тогда это был вопрос «жизни и смерти». Ведь без этого россияне оккупировали больше сел и городов, «убивали бы, пытали и насиловали» больше украинцев.

По словам Кулебы, когда Петков столкнулся с запросами Киева, ответил, что его внутренняя ситуация «непростая», но он сделает «все, что от него зависит».

"Кирилл Петков продемонстрировал честность, и я всегда буду благодарен ему за то, что он использовал все свои политические способности для поиска решения" , - продолжил Кулеба.

По его словам, хотя некоторые члены болгарской коалиции приняли сторону России, Петков решил «быть на правильной стороне истории и помочь нам защититься от гораздо более сильного врага».

Всего через день после вторжения РФ в Украину на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе Петков отметил своим коллегам-лидерам, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, осталось жить менее 48 часов. Ведь глава Украинского государства в списке погибших Москвы. Петков тогда подчеркнул, что Совет должен немедленно принять жесткие решения по санкциям. Европейская комиссия окончательно поддержала эти шаги.

В свою очередь министр финансов Васильев принял участие во встрече министров финансов Евросоюза в Париже. В издании отметили, что там тоже была нерешительность, как он описал. Все до сих пор были в шоке от нападения россиян. Затем Василев произнес речь. Он опирался на опыт Болгарии.

"Это то, что россияне сделали в Болгарии после Второй мировой войны, они убили тысячи диссидентов, профессоров и священников" , - сказал Василев.

Он также призвал немедленно принять соответствующие резолюции. Участники встречи подтвердили WELT, что болгарский министр изменил настроение собранных делегатов.

Через два дня Брюссель ввел санкции. В кругах ЕС их назвали «болгарским предложением».

Незадолго до визита Петкова в Киев, 19 апреля, Дмитрий Кулеба приехал в Софию, поскольку начался новый и неопределенный этап войны. На тот момент ВСУ уже вытеснили захватчиков из Киевщины и севера, но многие западные оружия еще не были доставлены. Сегодня Кулеба вспоминает, что тогда боевые действия были настолько интенсивными, что Украине срочно нужно было пополнить свои запасы, особенно боеприпасов советского производства.

Президент Зеленский поручил Кулебе добиться именно этого в своей миссии в Софию.

Сейчас Петков говорит, что его правительство разрешило посредникам экспортировать необходимые боеприпасы и топливо не непосредственно в Украину, а посредникам за рубежом.

"Наша частная военная промышленность производила все на полной скорости" , - сказал Петков.

Как пишет Politico, апрельские кадры показывают грузовые самолеты, «нагруженные довверху» оружием, летающими между Болгарией и Польшей. Известно лишь то, что в польском аэропорту Жешув, который находится в 70 км от украинской границы и тщательно охраняется НАТО, является основным пунктом отправления.

"Мы позаботились о т﻿﻿ом, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовиков" , - сказал Петков.

Глава украинского МИД Кулеба подтвердил эти поставки. Он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы болгарское правительство оказывало военную помощь Украине напрямую, «а скорее о том, чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков».

По данным, предоставленным WELT, поставки оплачивали Соединенные Штаты и Великобритания.

Оказалось, что "кот вырвался из мешка" в июне, когда глава государственной военно-экспортной компании "Кинтекс" Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку после политического спора и обнародовал цифры. Сделал он это, вероятно, чтобы пошатнуть правительство, пишет издание. В частности, Михайлов заявил об экспорте на сумму "2 миллиарда евро" с начала войны. Он также упомянул поставки боеприпасов к реактивной системе залпового огня «Град» БМ-21.

Но потом все снова затихло. Международные СМИ оставались сосредоточенными на поставках западного оружия, включая американские ракетные установки Himars. Социалистическая партия в правительстве Болгарии постоянно угрожала развалить коалицию, если будет какая-то прямая поддержка Киева, но не могла, потому что такой поддержки официально не было, отметили в Politico.

Пролетая еще дальше от радаров, Болгария отправила дизель украинским силам. По словам Василева, во время весенней встречи Всемирного банка украинский чиновник сказал ему, что у войск на киевском направлении заканчивается топливо. Болгария имеет нефтеперерабатывающий завод вблизи Бургаса на Черном море, которым управляет дочерняя компания российской группы «ЛУКойл» и снабжает нефть танкерами из РФ.

Василев отметил, что поощрял "Лукойл" в Болгарии экспортировать излишки нефти в Украину. По его словам, реакция была положительной, и сотрудники также осудили нападение РФ на Украину.

При этом, как отметили в издании, сама Болгария нуждается примерно в половине топлива, которое производит НПЗ. Остальное, по словам Василева, отправили в Украину. И снова поставки от местных компаний осуществлялись через иностранные компании-посредники.

В Киеве подтвердили, что на этом важнейшем этапе украинские компании получили болгарский дизель.

"В Украину через Румынию регулярно шли грузовики и цистерны, а в некоторых случаях топливо также загружали в грузовые поезда" , - сказал Василев.

В Politico отметили, что, создавая тайные линии поставки в Украину, Петков очень рисковал.

Опрос в Болгарии показал обеспокоенность 70% граждан тем, что они будут вовлечены в войну, и поэтому выступают против чрезмерной поддержки Украины. Президент Румен Радев, кандидат от Социалистической партии, разжег эти настроения, утверждая, что Болгария станет стороной в войне, если она поставит оружие.

Игра в прятки закончилась недавно, отмечает издание. С начала года нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Бургасе полностью начал контролироваться Болгарией, без связи с главным офисом в России, и теперь он ищет нефть из других стран. В ноябре правительство в Софии официально обратилось в Комиссию ЕС с просьбой разрешить экспортировать дизельное топливо, переработанное из российской нефти, в страны, включая Украину.

Без внимания Кремля не осталось то, что Болгария под руководством Петкова и Василева прилагает огромные усилия от имени Украины. В частности, как сообщил Петков, начиная с мая Москва бомбила его страну кибератаками. Под удар попали энергоснабжение и почта. Из-за российских хакеров подчас не выплачивались пенсии государственным служащим.

Также Москва пыталась подкупить депутатов и проникнуть в органы власти. С марта по июнь Болгария выслала около 70 сотрудников российского посольства в Софии за шпионаж.

Москва знала, что Болгария была страной ЕС, наиболее зависевшей от российского газа до войны, и решила сделать из этого пример, пишет Politico.

Уже 27 апреля "Газпром" избрал Болгарию первой страной ЕС, куда прекратит экспорт газа. Но Софья не смирилась. В течение 24 часов премьер-министр Петков представил решение, позволяющее почти 7 миллионам жителей Болгарии обойтись без российского газа. Он организовал два танкера сжиженного газа из США – по той же цене кубометра, что и «Газпром».

Сейчас Петков объясняет, почему США согласились с этим так: «Я ясно дал понять во время переговоров, что танкеры являются политическим сигналом для всей Европы о том, что всегда есть пути выхода из зависимости от России».

Петков также завершил подключение трубопровода к Греции, чтобы катализировать альтернативы российским линиям снабжения.

Летом правительство Петкова было свергнуто парламентским вотумом недоверия. Свою роль в этом сыграли и пророссийские силы. До осени Петков и Василев находились в должностях лишь на время. С тех пор страна зашла в политический тупик, но отношение к Украине несколько изменилось.

В декабре парламент официально разрешил поставки оружия в Украину.

"Мы глубоко благодарны Болгарии за это" , - сказал Кулеба.

В то же время глава украинского МИД отметил, что уже видит попытки торпедировать это решение.

«Невероятно, с какой настойчивостью эти силы пытаются перетащить Болгарию на сторону агрессора и резника» , – говорит Кулеба.

Петков и Василев, как пишет Politico, уже вошли в историю своей беспрецедентной тайной помощью. Со своей партией «Мы продолжаем перемены» они хотят снова баллотироваться на следующих выборах и продолжить борьбу за Болгарию, которая борется с коррупцией старого порядка и принимает западный путь.

Петков настаивает на том, что одна вещь необратима: "Мы показали, что мир возможен без зависимости и страха перед Россией".