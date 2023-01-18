Как вторжение в Украину ударило по репутации России в мире - опрос

Вторжение в Украину нанесло ущерб глобальной репутации РФ, поскольку большинство стран сохраняют более позитивное отношение к Украине, согласно результатам нового опроса. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Данные глобального мониторингового опроса Morning Consult показывают, что репутация России во всех странах, включенных в выборку, резко ухудшилась в феврале 2022 года, когда она начала полномасштабное вторжение в Украину.

Симпатия к России, как правило, выше в странах Глобального Юга, таких как Бразилия и Мексика (единственная страна в выборке, имеющая чистый положительный рейтинг России (+5)), чем среди крупных европейских стран, США и Японии.

Данные Morning Consult показывают, что взрослое население Великобритании имеет наиболее неблагоприятное отношение к РФ (-79 процентных пунктов), за ним следуют жители Японии (-75 процентных пунктов).

Подобное отношение разделяют и такие страны ЕС как Германия (-68), Франция (-68), Италия (-69) и Испания (-69). Общественное мнение США выглядит несколько менее враждебным к России (-62), поскольку опрос также показывает, что одобрение американской военной и экономической поддержки Украины является слабее среди сторонников Республиканской партии.

Несмотря на запятнанную репутацию России, данные опроса свидетельствуют, что поддержка Украины не единодушна. Страны Азии, включая Китай, Малайзию и Саудовскую Аравию, сохраняют негативное отношение к Украине.

Более тревожным для президента Украины Владимира Зеленского является то, что общественные настроения в таких странах ЕС, как Франция и Германия, играющие ключевую роль во введении санкций против России и предоставлении военной поддержки Украине, не благоприятны для Киева. Хотя Россия более непопулярна, часть взрослого населения этих стран также негативно относится к Украине (-4 процентных пункта).