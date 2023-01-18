CNN: Запад достиг переломного момента в поддержке Украины

Принятие решений по расширению поддержки Киева в борьбе с российским вторжением стало еще важнее из-за зимних боевых действий, которые оказались более динамичными, чем ожидалось. Также быстро проходит время для США и их союзников, чтобы предоставить Украине более мощное вооружение и научить украинских солдат им пользоваться, перед вторым, возможно, решающим годом войны, когда Россия может начать новое наступление. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

Большая гуманитарная цена войны и оправдание западной помощи были обострены атакой российской ракеты на жилой дом в Днепре, в результате которой погибли 45 человек, в том числе дети.

Эта трагедия усилила жестокость войны и возобновила призывы к привлечению главы Кремля Владимира Путина к ответственности за военные преступления. Она также подчеркнула, что любые надежды на завершение войны путем переговоров более отдалены, чем когда-либо, и этот факт, похоже, добавил новую решимость и единство западному альянсу в критический момент.

Сейчас партнеры готовы предоставить Украине танки и бронетехнику. Некоторые из них присоединяются к США в отправке систем Patriot – шаги, которые были «запрещены» в начале войны, чтобы «не провоцировать Путина».

Украина, учитывая ее отчаянное положение, всегда будет хотеть большего. И хотя будущий выбор Запада, в конечном счете, будет базироваться на оценке его собственных интересов, контекст борьбы и мужества Украины невозможно игнорировать.

«Мы стоим перед крахом мира, каким мы его знаем, каким мы к нему привыкли или к которому мы стремимся» , - заявила первая леди Украины Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Действия Запада могут решить судьбу войны

Вопросы, с которыми сейчас столкнулся Запад, серьезные, но не новые. Как далеко НАТО должно зайти в ответ на все более отчаянные призывы Украины о предоставлении ей большего количества и более совершенных наступательных вооружений? Каковы «красные линии» России относительно того, спровоцируют ли действия Запада масштабную эскалацию - возможно, даже с применением ядерного оружия на поле боя, что может открыть новую ужасную эру войн и привести к риску обострения между США и Россией?

Существует также вопрос о том, как долго еще продержится политическая поддержка чрезвычайных усилий Запада по помощи Украине в Соединенных Штатах и Европе – даже если мягкая континентальная зима ослабит усилия Путина по ведению энергетической войны против гражданского населения.

Президент США Джо Байден и западные лидеры стоят перед головоломкой, которая только обострилась после сопротивления Украины и ее способности нанести потери российской армии. Готов ли Запад помочь Украине изгнать оккупанта со всей территории? Это цель, которая в конечном итоге может повлечь за собой непредсказуемые политические потрясения в Москве и даже поставить под угрозу «выживание» Путина у власти. Ограничит ли Запад свои усилия по оказанию Украине поддержки, чтобы страна смогла выжить, но не победить?

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк сказал, что Запад должен сделать больше, особенно после удара РФ по дому в Днепре.

«Мы должны дать Украине оружие, чтобы выгнать Россию. Россия не останавливается на достигнутом, Путин мобилизует больше сил. Он планирует еще одно наступление. Это отлично, что мы даем им 10 танков из Британии. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Очень хорошо, что мы пытаемся отправить им еще несколько гаубиц. Но этого недостаточно. Мы должны серьезно подойти к этому вопросу» , – отметил Кларк.

Интенсивная дипломатия по Украине усиливается

Эти вопросы находятся в центре чрезвычайной дипломатической активности с обеих сторон Атлантики. Недавно Байден провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Украину посетила правительственная делегация США высокого уровня. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил Польшу, где встретился со своим украинским коллегой. На этой неделе он примет участие в новом заседании Контактной группы по Украине в Германии, где соберутся 50 стран, чтобы пообещать новую поддержку Киеву.

Все эти лидеры говорят о «большой игре». Но после эмоциональных призывов президента Украины Владимира Зеленского к большей помощи во время визита в Вашингтон, в Украине возникает вопрос, будет ли щедрость западных лидеров соответствовать их риторике.

«Мы усиливаем нашу защиту демократических ценностей во всем мире... включая поддержку Украины» , - сказал Байден Рютте.

Рютте спрогнозировал, что история запомнит Байдена за поддержку Украины.

«Я хочу поблагодарить вас лично и Соединенные Штаты за ваше лидерство» , - сказал он.

Его комментарий стал напоминанием о важной роли Байдена в активизации альянса времен холодной войны против России. Но он также был особенно резонансным по двум причинам. Во-первых, наследие Байдена в Украине – как автора одного из наиболее значимых и пока успешных внешнеполитических проектов США за последние десятилетия, будет мало что означать, если Вашингтон не продолжит поддерживать Киев, пока идет война.

Это означает, что неумолимая логика политики США направлена на более глубокое участие, даже если оно не зайдет так далеко, как надеется Зеленский, и, вероятно, вызовет новое напряжение с Москвой и новым большинством в Палате представителей.

Во-вторых, упоминание Рютте о «высоких ставках» показывает, что, несмотря на ситуацию вокруг обнаружения некоторых секретных документов у Байдена, в местах, где их не должно быть, лидер США «играет на большой сцене» с глубокими последствиями для национальной безопасности, которые будут оставаться еще долго после того, как новый вашингтонский скандал утихнет.

Имея это в виду, государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о последних неизбежных изменениях в американской помощи, которая уже стоит десятки миллиардов долларов, что было бы немыслимо в начале войны.

«По мере того, как эта агрессия развивалась, так же развивалась и наша помощь Украине» , - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

«Если вы посмотрите на траекторию от "Стингеров" до "Джавелинов", от HIMARs до боевых машин Bradley, к системам Patriot, мы постоянно предоставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы быть уверенными, что она реагирует на то, что действительно происходит на поле боя, а также прогнозируем, как это будет развиваться» , - добавил Блинкен.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что новые объявления о вооружении и помощи Украине могут появиться «возможно, уже к концу этой недели». При этом он не уточнил, отправят ли США танки в Украину.

Клеверли, тем временем, заявил, что Путину нужно понять, что у Британии будет «стратегическая выдержка, чтобы оставаться с Украиной».

«Сейчас мы признаем, что им нужна возможность оттеснить боевиков на востоке и юге» , - сказал Клеверли.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заверила, что ЕС не будет прекращать поддержку Украины.

«В течение последнего года ваша страна изменила мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами» , - сказала фон дер Ляйен.

Также в Европе растет оптимизм по поводу того, что Шольц сделает важный шаг и поддержит отправку танков в Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после визита в Берлин.

«Я твердо верю, что канцлер Шольц примет решение по этому поводу, и я был свидетелем очень важного перелома или поворотного момента в мышлении или менталитете Германии» , - отметил он.

Западная риторика в поддержку Украины редко была такой резкой. Следующие несколько дней покажут, будут ли обещания военной помощи соответствовать этой решимости.

Друзья Украины предоставили большое количество оружия для борьбы Киева за выживание. Только США предоставили материальные средства на сумму более 25 млрд долларов, включая 160 современных артиллерийских установок, 38 ракетных систем HIMARS, сотни единиц бронетехники и десятки тысяч передовых боеприпасов всех типов.

Такие союзники, как Польша и Чехия, сделали даже больше (в относительном, а не в абсолютном выражении), отправляя сотни танков советских образцов, современные артиллерийские системы и все виды нелетальной поддержки.

Даже неуверенная Германия направила десятки пушек и ракетных установок, некоторые зенитные системы и т.д. В целом, Запад перебросил в Украину более 320 танков, 2400 единиц другой бронетехники, 450 артустановок, 135 систем ПВО и прочее. Однако даже этого еще недостаточно, пишет Элиот Коэн в своей колонке для The Atlantic.