Шмыгаль: Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

Кабинет министров возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами".

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