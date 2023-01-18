В Европарламенте призвали Германию передать Украине современное оружие

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине для немедленного развертывания современное вооружение и системы противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.

Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

"ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене" , - предупреждают депутаты Европарламента.

Ранее в среду президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также высказалась за предоставление Украине танков.

На этой неделе Великобритания первой анонсировала передачу Украине своих танков Challenger 2.