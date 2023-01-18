Авиакатастрофа вертолета ГСЧС: спасательные работы завершены

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета ГСЧС в Броварах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей".

Предыстория: