Авиакатастрофа вертолета ГСЧС: спасательные работы завершены

Авиакатастрофа вертолета ГСЧС: спасательные работы завершены
Фото: Соцсети

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета ГСЧС в Броварах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей".

Предыстория:

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
  • В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. 

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