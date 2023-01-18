ГУР: В России готовятся к новой волне мобилизации

По данным украинской разведки, в России готовятся к новой волне мобилизации. ГУР подчеркивает, что под прицелом военкоматов будут жители Москвы, а также «центральных регионов», сообщает Новое время.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщает в Telegram.

По их данным, новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению «центральных регионов».

В разведке сообщают, что на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников и эти мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей. Наибольший интерес военкомов РФ вызывают мужчины 40−55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

Отмечается, что усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан, в частности, мигрантов из бывших республик СССР. Мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически.

Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил России, а иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей, сообщают в ГУР.

Также, по их данным, в Москве формируются добровольные группы из 3−5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров.

Их задача — предотвращать возможное скопление людей во избежание возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, «подозрительным» считаются любые группы более 20 человек.

Ранее в ГУР говорили, что Россия пытается создать двухмиллионную армию оккупантов и сформировать стратегические резервы.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.