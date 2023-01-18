Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах

Премьер-министр Денис Шимгаль сообщил, что правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование авиакатастрофы в Броварах, сообщает Украинская правда.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

"На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах".

По его словам, в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, подробно выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим" , - добавил премьер.

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