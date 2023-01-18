Зеленский рад, что Киссинджер изменил мнение об Украине в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уже поддерживает вступление Украины в НАТО, и выступил за давление влиятельных людей на Владимира Путина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления.

"Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, разные политические деятели – которые актуальны сегодня или были когда-то актуальны – чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти важные моменты. Чтобы они также политически оказывали давление на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".

Относительно НАТО Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины является одним из приоритетов Украины.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает и борется с этим: чтобы, не дай Бог, этот путь в НАТО был коротким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества и будущего для наших детей.

Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения".

17 января бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе поддержал вступление Украины в НАТО, хотя ранее он был противником членства Украины в Альянсе.

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