США выделяют 125 млн долларов на ремонт энергосистемы Украины

США выделяют 125 млн долларов на ремонт энергосистемы Украины
Фото: Facebook

Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает Европейская правда.

Об этом в среду заявила руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает AP.

Среди прочего, средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Предыдущая помощь USAID, предоставленная после вторжения России в Украину в феврале, предусматривала предоставление 1415 генераторов для поддержания тепла и света в школах, больницах и других объектах по всей Украине.

Также Агентство США по международному развитию инвестировало 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения в Украине.

Напомним, в середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

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