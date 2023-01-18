Politico узнало, что будет в новом пакете помощи Украине от США

Большой пакет помощи для Украины от США будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и броню, а также боевые бронированные машины Stryker. Однако ожидается, что США не примут решение об американских танках, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам издания, ссылающегося на заявление трех американских чиновников и другого лица, знакомого с этим, США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины 20 января, когда высокопоставленные военные лидеры со всего мира соберутся в Германии, чтобы обсудить, как помочь Киеву в борьбе с Россией.

Одно из официальных лиц США заявило, что в настоящее время администрация Байдена не планирует посылать 70-тонный основной боевой танк армии США "Абрамс" из-за сложности технического обслуживания, а не из-за беспокойства, что их передача может привести к эскалации конфликта. Чиновник также отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.

Еще два человека сообщили, что пакет, вероятно, будет включать в себя несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers, изготовленных General Dynamics Land Systems, а также бомбы малого диаметра наземного запуска, которые имеют радиус действия примерно 100 миль (160 км).

Однако, по их словам, этот пакет не будет включать армейскую тактическую ракетную систему большой дальности, которая может достичь Москвы. Они сообщили, что администрация Байдена отказалась отправлять боеприпасы большой дальности, несмотря на просьбы Киева, опасаясь спровоцировать российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.

Ранее мы писали, что в Пентагоне непредоставление американских танков Украине аргументировали тем, что не уверены, подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.