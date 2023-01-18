Зеленский на форуме в Давосе призвал мир опередить новые атаки России

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Всемирному экономическому форуму в Давосе призвал страны мира действовать быстрее и решительнее, чтобы опередить новые агрессивные шаги России и завершить войну в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в онлайн-обращении на сессии "Восстановление безопасности и мира" во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума, которое он произнес на английском языке.

"Три года назад я впервые принял участие во Всемирном экономическом форуме. Тогда мир боролся против COVID-19. Боролся и победил.

Сейчас мир борется против Путина. И через три года в Давосе мы будем говорить о новых вызовах и угрозах. Что это будет означать? Что мы точно победим нынешнюю угрозу.

История повторяется. Сначала мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем объединяется и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один.

Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, равнодушие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова.

Вот что можно успеть сказать за несколько минут. Вот что можно осознать за несколько минут. Мир победит снова! Пришло время сделать это быстрее".

Этим Зеленский подытожил свое выступление перед участниками форума, который начал с упоминания о трагедии с вертолетом в Броварах, где погибли руководители МВД Украины, другие работники ведомства и женщина с ребенком. 14 украинских семей потеряли своих родных.

Участники форума в Давосе почтили минутой молчания память всех, кого потеряла Украина в этот день и за почти 11 месяцев войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина переживает тысячи таких минут.

"Среди них – три минуты 14 января. Три минуты – время, за которое российская ракета преодолела сотни километров, ударила по жилому дому в Днепре и убила по меньшей мере 45 человек" , – напомнил он.

По словам украинского президента, "мир не успевает реагировать на изменения и вызовы".

"К кризисам глобальной безопасности, экологии, продовольствия и энергетики следует добавить еще один. Это кризис времени. К призывам к решительным, эффективным и совместным действиям следует добавить еще один. Это призыв к скорости. Скорости принятия решений. Реакции цивилизованного мира. Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию.

Чтобы начать войну, России понадобилось меньше одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни. Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства.

Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши быстрые решения дали положительный результат: открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине.

Не только Украине, но и всему миру нужен именно такой темп решений и действий".

Зеленский сказал, что "мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым", и "мир колебался в 2022-м, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной".

"Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше" , – заявил президент Украины.

Он добавил, что "когда зло стремится к реваншу, миру нужны решительность и скорость".

"Россия экспортирует террор. Россия распространяет по миру штамм войны. Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. Десять шагов, которые мир должен сделать быстрее, чем РФ сделает новые шаги.

Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага", – сказал Зеленский.

По его словам, "предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России", а "поставки западных танков должны опередить вторжение очередных российских танков".

"Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно опередить распространение российской агрессии.

Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность. Данностью же для нас является то, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах".