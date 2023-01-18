Зеленский: Гибель Монастырского и Енина — большая потеря для Украины

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 18 января, почтил память погибших при крушении вертолета ГСЧС в Броварах, в результате которого погибли 14 человек, сообщает Новое время.

Глава государства сообщил, что спасательная операция на месте авиакатастрофы продолжалась почти девять часов, в ней участвовали сотни человек. Он поблагодарил воспитательниц детского сада и обычных жителей Броваров, которые помогали детям и раненым.

"Я поручил руководителю СБУ во взаимодействии со всеми уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, — это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным" , — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что как только причины трагедии будут четко установлены, правоохранители озвучат эту информацию.

Крушение вертолета в Броварах: что известно