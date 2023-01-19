Разведка США: РФ не имеет полного контроля над Соледаром и Бахмутом

Американская разведка дала оценку боям в районе украинских городов Соледар и Бахмут, по которой россияне не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.﻿﻿ Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, сообщает Украинская правда.

"Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне - ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке" , - заявил Кирби.

Он отметил, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается противоречивым.

Кирби также отметил, что хотя россияне в течение последних дней и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого – они фактически забрасывают телами украинские позиции. По его словам, эти усилия руководствуются, в основном, Пригожиным и его ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных.

В то же время, представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы РФ. Кирби также подтвердил, что из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность.