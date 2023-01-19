Ситуация на фронте по состоянию на утро 19 января: данные Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли 25 авиационных ударов и совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 14-ти населенных пунктов Луганской и Донецкой областей﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа Донецкой области" , — отметили в ведомстве.

Так, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено.

Российские войска провели минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповки — Сумской; Бударки, Землянки, Гатища, Зеленого, Волчанска, Терново, Красного, Каменки, Чугуновки, Новомлинска и Двуречной Харьковская область.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки на Харьковщине и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии претерпели районы 22 населенных пункта. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. В то же время, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.