Тепло, но ветрено. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 19 января, в большинстве областей Украины еще удержится очень теплая, однако ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха составит +7...+12 градусов, в южной части +12...+18 градусов, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Но в западных областях уже начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3...+6 градусов. Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее" , - добавила синоптик.

Дождь с переходом в мокрый снег (похолодание) ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки маловероятны.

"Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" , - говорит Диденко.

В Киеве на Крещение ожидается теплая, до +8...+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.