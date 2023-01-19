Великобритания предоставит Украине более 200 бронемашин

Великобритания намерена передать Украине более 200 бронированных автомобилей.﻿﻿ Сообщил министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли во время пребывания в Торонто, сообщает Украинская правда.

"Мы должны сдержать обещание о поддержке Украины до ее победы. Именно поэтому Объединенное королевство решило двигаться быстрее и делать больше в поддержке Украины, в том числе передав нашим друзьям основной боевой танк Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 бронированных автомобилей", - говорит Джеймс Клеверли.

Он добавил, что Великобритания также предоставит Украине еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, в дополнение к 300 тысячам выделенных ранее.