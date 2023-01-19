Байден вскоре объявит о намерении баллотироваться на второй срок

Глава США Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Опираясь на источники, которые знакомы с подготовкой к предвыборной кампании, журналисты пишут, что американский лидер сделает заявление после выступления с обращением "О состоянии дел в государстве" 7 февраля.

"Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. А обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов" , - отмечает The Hill.

Ожидается, что в ближайшие месяцы глава Белого дома будет рассказывать о победах, достигнутых при его президентстве, в частности, об увеличении количества рабочих мест и замедлении темпов инфляции.