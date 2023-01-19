Россияне обстреляли Никопольщину из "Градов"

Ночью 19 января российские войска ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщает Украинская правда.

"Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Глава ОВА отметил, что повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Но люди, по предварительным данным, не пострадали.