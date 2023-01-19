Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку
Премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн заявила, что решила уйти в отставку, причиной стала чрезмерная усталость на работе, сообщает Новое время.
Ардерн не верит, что у нее хватит сил добиваться переизбрания на выборах в октябре.
"Это мое собственное решение. Возглавлять страну – наиболее почетная работа из всех, но также и самая сложная. Нельзя и не следует выполнять работу, если нет полного бака и еще немного резервных запасов на случай неожиданных сложностей. У меня больше нет достаточно в баке, чтобы выполнять работу", — сказала она.