Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн заявила, что решила уйти в отставку, причиной стала чрезмерная усталость на работе, сообщает Новое время.

Ардерн не верит, что у нее хватит сил добиваться переизбрания на выборах в октябре.