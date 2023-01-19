ДТЭК об отключении света в Киеве

ДТЭК будет каждый вечер публиковать информацию о графиках отключения света на следующий день﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram-канале, сообщает Деловая столица.

Так, на 19 января компания "Укрэнерго" предоставила ограничение потребления электроэнергии для столицы и Киевской области:

ограничение потребления для Киева установлено на уровне 938 МВт в день и 593 МВт на ночь

лимиты для Киевской области были установлены на уровне 693 МВт в день и 703 МВт на ночь.

"Такие лимиты позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках" , – отмечает ДТЭК.

Узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте ДТЭК Киевские электросети или ДТЭК Киевские региональные электросети.