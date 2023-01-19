Politico: Франция думает над передачей Украине танков Leclerc

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Чтобы таким образом помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок Leopard.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем над этим" , - сказал неназванный французский чиновник изданию.

По его словам, этот вопрос будет решен во время совместного заседания правительства Франции и Германии.

"Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французского и немецкого Кабминов" , - подытожил чиновник.

Напомним, недавно в Белом доме ответили на условие канцлера Германии Олафа Шольца о поставках танков Leopard Украине только после того, как Вашингтон согласится поставлять свои танки. Там подчеркнули, что каждая страна должна принимать решение о помощи Украине самостоятельно.