Эстония предоставит рекордный пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии в четверг, 19 января, приняло решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 113 миллионов евро. Это самый большой пакет вооружения от государства.﻿ Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства, сообщает Новое время.

Пакет будет включать в себя гаубицы, боеприпасы, средства обеспечения артиллерии и гранатометы.

Таким образом, Таллин увеличил военную помощь Украине до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

"Из своей мучительной истории эстонцы знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина рухнет, свобода в других частях света тоже будет под угрозой. Помогая Украине защитить ее независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, включая Эстонию" , — заявила премьер-министр Кая Каллас.

Как сообщает ERR, в пакет помощи войдут десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за объявленную помощь.