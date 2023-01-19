Швеция передаст Украине около 50 БМП и САУ Archer

Правительство Швеции готовится предоставить Украине самую современную артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Так, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Швеции заявил, что его правительство приняло решение о пакете военной поддержки Украины, состоящем из трех частей, включая "первое решение о начале поставок артиллерийской системы Archer в Украину".

Однако сколько именно будет передано САУ Archer премьер Швеции не уточнил.

Как пишет Reuters, цитируя слова Кристерссона, пакет военной помощи стоимостью 4,3 млрд шведских крон (419 миллионов долларов) также будет включать противотанковое оружие NLAW.

"Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении. Швеция пришлет около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90" , - заявил Кристерссон.

Ранее сообщалось, что украинские военные могут получить 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.