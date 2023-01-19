Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії" - в феврале оно будет доступно для тестировщиков.﻿ Об этом сообщил﻿ министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Европейская правда.

"Одна из самых диджитализированных стран мира перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг" , - прокомментировал министр.

Он напомнил, что в приложении "Дія" каждый гражданин в несколько кликов может получить самые популярные сервисы "без очередей, сбора бумажек и другой бюрократии".

По его словам, украинские специалисты поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном "Дії". В феврале mRiik запускается для тестировщиков, а полноценный запуск планируется на середину 2023 года.

"Кейс с эстонским приложением важен, потому что первый. Потому что Эстония. Потому что друзья. Потому что за диджитализацией будущее" , - отметил Федоров.

Он поблагодарил президента Владимира Зеленского "за политическую волю, лидерство и постоянную поддержку наших цифровых инициатив".