ГУР: Герасимов будет пытаться нейтрализовать Пригожина

По данным Главного управления разведки﻿ Минобороны Украины, новоназначенный командующий объединенной группировки войск РФ в Украине Валерий Герасимов будет пытаться нейтрализовать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Последний в свою очередь планирует попасть на "главные позиции" в окружении президента РФ Владимира Путина.

"Это логичные решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу (министра обороны РФ Сергея Шойгу - ред.) и Герасимова, а не Пригожина" , - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что сейчас в Кремле идет жесткая борьба за власть и за место возле Владимира Путина. По его мнению, Пригожин "сконцентрировал свои усилия" на войне, чтобы попасть на "главные позиции" в окружении Путина.

"Это шаги для его выживания – усиление позиций, а затем занятие высоких должностей" , – добавил представитель украинской разведки.

При этом Пригожин пытается показать себя "победителем", а руководство российского Минобороны и Генштаба РФ предпринимает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги.