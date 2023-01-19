Как отключение света воспринимают украинцы - опрос

Чуть больше половины граждан Украины не считают, что отключение электроэнергии оказывает существенное влияние на их жизнь, а действия властей по преодолению последствий обстрелов энергетики украинцы преимущественно оценивают положительно. Это показал опрос Центра Разумкова, который проводился с 21 декабря 2022 по 3 января 2023 года.

По результатам опроса, за последние три месяца перед опросом:

у 73% респондентов отключение электроэнергии в их домах происходило, как правило, более одного раза в день,

у 14% - ежедневно,

у 7% - несколько раз в неделю, но не каждый день,

у 1,5% - раз в неделю,

у 2% - реже, чем раз в неделю,

у 0,5% - раз в месяц,

у 1% - никогда или почти никогда.

На вопрос, сколько часов за последние сутки перед опросом в их доме не было поставки электроэнергии:

чаще всего (33,5%) респонденты отвечают, что поставки не были от 5 до 9 часов,

26% - что поставки электроэнергии не было от 2 до 4 часов,

17% - от 10 до 14 часов,

7% - от 15 до 19 часов,

2% - от 20 до 21 часа,

1% - более 22 часов,

0,8% — что на протяжении всех предыдущих суток не было поставки электроэнергии,

4,5% - что электроэнергии не было от 1 часа (но менее 2 часов),

1,5% — менее 1 часа,

6% — что поставка электроэнергии была все время в течение последних суток.

Отвечая на вопрос, насколько сильно отключение электроэнергии как у них дома, так и в других местах, влияют на их повседневную жизнь:

19% опрошенных отвечают «очень сильно влияют»,

24% — «достаточно сильно влияют»,

35% - «умеренно влияют»,

8% – «слабо влияют»,

4% – «вообще не влияют».

Чаще всего на это влияние указывают жители крупных (100 тыс. и более жителей) городов (здесь 49% ответили, что эти отключения очень сильно или сильно влияют на их жизнь), в меньшей степени - жители средних, малых городов и пгт (43%) и сел (36%).

Оценивая действия властей и энергетических кампаний по ликвидации последствий ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины и возобновлению энергоснабжения по шкале от нуля до 10, где «0» означает «крайне недовольны», а «10» — «очень довольны», в среднем респонденты оценивают уровень удовлетворенности этими действиями в 6,6 баллов. Низкий уровень удовлетворения (от 0 до 3 баллов) выражают 14% опрошенных, высокий уровень удовлетворения (от 7 до 10 баллов) – 55,5% опрошенных.

Оценивая справедливость и обоснованность отключения электроэнергии разным потребителям (когда одним отключают чаще, а другим реже), в том районе, местности, где они проживают, по шкале от нуля до 10, где «0» означает «полное отсутствие справедливости и обоснованности », а «10» – «все вполне справедливо и обоснованно», в среднем респонденты оценивают их 6,1 балла. Низко оценивают уровень справедливости и обоснованности отключения электроэнергии разным потребителям (от 0 до 3 баллов) 17% опрошенных, высоко (от 7 до 10 баллов) – 44% опрошенных.