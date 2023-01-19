Новые технологии создают новые риски для безопасности - ФБР

Новые технологии - от автономных транспортных средств до искусственного интеллекта - создают как растущие возможности, так и новые риски для безопасности, заявил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Зеркало недели.

По его словам, США особенно обеспокоены китайскими программами искусственного интеллекта и их способностью взламывать системы других стран. Кроме того, ФБР пресекло попытку российских кибернетических атак на американскую инфраструктуру в начале полномасштабной войны с Украиной.

"Поле атак расширяется, спектр методов атак увеличивается, как в качественном, так и в количественном отношении" , - сказал он.

Директор ФБР также заявил, что его ведомство обеспокоено тем, что автономными транспортными средствами могут манипулировать таким образом, чтобы запутать или исказить алгоритмы, что потенциально может привести к физическому ущербу.

Рэй отметил, что частный сектор играет важную роль в защите от киберрисков.