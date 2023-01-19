Зеленский встретился в Киеве с главой Евросовета Мишелем

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 января, встретился в Киеве с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Новое время.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу" , — написал глава государства в Telegram.

Кроме президента, у Шарля Мишеля запланированы встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и народными депутатами.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время брифинга с Мишелем Зеленский заявил, что Украина уже в 2023 году должна начать переговоры о своем членстве в Евросоюзе.

"Я проинформировал господина президента, какие решения приняла Украина и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предпосылки. У нас есть большая мотивация и желание. Мы идем вперед" , — сказал он.

3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина—Евросоюз. Издание Politico сообщало, что в феврале в Киев приедет большая делегация Еврокомиссии — до 15 человек.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет попросил Еврокомиссию отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах к соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».