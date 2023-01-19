Кулеба назвал типы нужного Украине оружия, которое нужно разблокировать
Сейчас от партнеров Украина получила все виды вооружения, которые раньше просил Киев, кроме двух, которые принципиально еще не были разблокированы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе.
"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что в начале российского вторжения почти все разговоры со странами-партнерами начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. В качестве примера он привел Швецию, и ее решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Еще одним разблокированным вопросом глава МИД считает передачу танков, что потребовало значительных усилий дипломатии и диаспоры.
"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш перечень наиболее востребованного оружия будет завершен", - подытожил министр.
Напомним, сегодня правительство Швеции объявило о передаче Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубиц Archer.