Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone, Дания 19 гаубиц Caesar

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что пакет военном помощи Украине будет включать 600 ракет Brimstone. Также правительство Дании анонсировало передачу 19 самоходных гаубиц Caesar, сообщает Новое время.

"Сегодня я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на фронт. Это невероятно важно, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя" , — цитирует Уоллеса Guardian.

Британский министр напомнил, что его страна также направит в Украину эскадрон боевых танков Сhallenger 2, артиллерию и бронемашины Bulldog.

Про передачу САУ Caesar сообщается на сайте датского правительства.

"Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу гаубиц Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины" , — сказал министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Отмечается, что правительство Дании решило передать Украине 19 артиллерийских систем Caesar французского производства.

Пакет помощи также будет включает обучение украинских военных.

Правительство Эстонии в четверг, 19 января, также приняло решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 113 миллионов евро. Это самый большой пакет вооружения от государства.

Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.