Зеленский: Многие готовы поставлять танки, все ждут согласия одной страны

Ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

"Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии" , - сказал Зеленский.

Очевидно, глава государства имел в виду Германию, которая должна согласиться на передачу Украине танков Leopard.

"Вопрос танков остается актуальным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украине. Мы жмем политически, но главное жмем аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно мужества и мотивации наших военных. Нужно соответствующее оружие" , - добавил президент.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ожидать согласия слишком долго.

Поскольку танки Leopard производятся немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

В Берлине заявляли, что пока не получали запрос Польши на поставку танков Украине.

Вицеканцлер и министр экономики Германии Роберт Габек уже отмечал, что "если другие страны хотят помочь, нужно не мешать им и не блокировать их помощь".