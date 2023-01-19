WSJ узнало подробности гибели украинского разведчика Дениса Киреева

5 марта 2022 года стало известно, что экс-банкир и агент военной разведки Денис Киреев был застрелен в Киеве — через несколько дней после того, как принял участие в первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси в роли члена украинской делегации. Американское издание WSJ в своем расследовании описывает последние дни жизни разведчика, сообщает Новое время.

Хотя сообщение о гибели Киреева датировано 5 марта, из статьи WSJ следует, что его могли застрелить двумя днями ранее.

Именно на 3 марта был назначен второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Как и перед первым раундом (28 февраля), глава ГУР МОУ Кирилл Буданов уговорил агента войти в состав украинской делегации.

Накануне отъезда на переговоры в Беларусь Кирееву, видимо, позвонили по телефону из офиса Александра Поклада, главы контрразведки СБУ. Он просил о встрече.

WSJ пишет, что Киреев отправился на киевский вокзал с личной охраной и агентами военной разведки. Он сказал охранникам, что по дороге его могут арестовать.

"Не вмешивайтесь" , — предупредил он.

Группа выехала в центр Киева и остановилась у Софийского собора. Туда подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ, которые приказали военным разведчикам и охранникам Киреева сдать оружие. Самого агента отвели в микроавтобус.

Приблизительно через 90 минут сотрудников военной разведки вызвали к месту, где было обнаружено тело Киреева с отверстием от пули в затылке.

Государственное бюро расследований Украины, которое занимается подобными убийствами, а также СБУ отказались от комментариев, пишет WSJ.

Дениса Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве рядом с могилами украинских героев. Даты рождения и смерти на месте погребения не видны.

Как отмечает WSJ, жена агента в декабре впервые приехала в Киев после начала войны и трижды посетила кладбище перед тем, как снова уехать за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Киреева медалью за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и безопасности государства».

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении утром 24 февраля, а также он передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные силы в гостомельский аэропорт.

5 марта 2022 года стало известно, что Дениса Киреева застрелили в центре Киева. Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб при выполнении специальных задач.

19 января 2023 года заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киреев не являлся российским агентом, а его убийство было связано с отсутствием координации между силовыми структурами Украины в первые дни войны.