Bloomberg: Российскую нефть смешивают в Сингапуре для реэкспорта

Спрос на нефтехранилища в Сингапуре стремительно растет, что свидетельствует о том, что российское сырье смешивают с другими сортами, а затем реэкспортируют по всему миру, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам руководителя одного из операторов нефтебаз и консультанта, который консультирует трейдеров по этому вопросу, резервуарные площади в Сингапуре раскупаются из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешевых поставок топлива из России с поставками из других источников.

По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.

Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям, расположенным в островном государстве, запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылаются на предыдущие заявления о запрете и политику ограничения цен без дополнительных комментариев.

"Тем не менее, перевалка и торговля российским топливом остается чувствительным вопросом в регионе, поскольку некоторые покупатели не хотят, чтобы их видели, когда они покупают эти грузы.

Поставки российской нефти и топлива в Азию и Ближний Восток резко возросли после того, как война в Украине побудила западных покупателей отвернуться от РФ. Такие грузы все чаще попадают в центры смешивания и перераспределения, такие как Сингапур и Фуджейра в ОАЭ, где их смешивают и реэкспортируют по всему миру", - пишет агентство.

Эта тенденция к увеличению объемов поставок из России в Азию и рост роли хабов в их перераспределении может еще больше усилиться в ближайшие недели, поскольку Европа готовится к введению новых санкций в отношении российских нефтепродуктов 5 февраля.

Участники нефтяного рынка внимательно следят за тем, где российское топливо, такое как газойль, нефть и мазут, найдет свой рынок сбыта, поскольку многие азиатские страны не занимают жесткую позицию в отношении санкций.

Представитель сингапурской компании Jurong Port Universal Terminal Pte. отказался комментировать конкретные перемещения продукции, но сказал, что компания соблюдает все санкции.

Среди других компаний, занимающихся хранением, Horizon Singapore Terminals Pte. не ответила на запросы Bloomberg, а представитель Royal Vopak NV отказался от комментариев.

Advario, Jurong Port, Horizon и Royal Vopak владеют коммерческими резервуарами в Сингапуре. По словам руководителей компаний-операторов танкеров, шестимесячная аренда мазута или сырой нефти в Сингапуре выросла на 17%-20% в течение прошлого года.

Данные отслеживания судов, предоставленные компанией Vortexa, показали, что сингапурские нефтеприемные терминалы в декабре 2022 года приняли более чем вдвое больший объем российского мазута и нефти, чем год назад. Сингапур получил 2,6 миллиона баррелей нефти, что почти в 40 раз больше, чем годом ранее.

Увеличение объемов российской нефти, поступающей в сингапурские резервуары, вероятно, будет реэкспортироваться на рынки Северо-Восточной Азии, считает Арман Ашраф, глобальный руководитель отдела жидких углеводородов отраслевого консультанта FGE, базирующегося в Сингапуре.

Вполне вероятно, что такие хабы, как Сингапур и Фуджейра, будут продолжать играть роль в ребрендинге этих баррелей для дистрибуции в соответствующих регионах, добавил он.