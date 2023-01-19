Сербия объявила о передаче оборудования для энергосистемы Украины
Правительство Сербии в четверг, 19 января, объявило о выделении гуманитарной помощи Украине, в частности, для поддержки энергосистемы, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает сербское издание nova.rs.
Как сообщили в Министерстве энергетики Сербии, речь идет о передаче энергетического оборудования, которое будет использовано для поддержки энергосистемы Украины после последствий российских ракетных атак.
Эта помощь предоставляется бесплатно.
Напоминаем:
Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.