Сербия объявила о передаче оборудования для энергосистемы Украины

Правительство Сербии в четверг, 19 января, объявило о выделении гуманитарной помощи Украине, в частности, для поддержки энергосистемы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает сербское издание nova.rs.

Как сообщили в Министерстве энергетики Сербии, речь идет о передаче энергетического оборудования, которое будет использовано для поддержки энергосистемы Украины после последствий российских ракетных атак.

Эта помощь предоставляется бесплатно.

Напоминаем:

Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.