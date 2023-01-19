Ситуация на фронте: вечерние данные Генштаба ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, в том числе и по гражданской инфраструктуре, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 19 января.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, из них 2 — по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области и 15 авиационных ударов. Кроме того, произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, на территории Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки — Сумской и Алисовки, Стрелечьей, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинская, Двуречная и Купянска Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы н.п. Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Камье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.