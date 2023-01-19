В Пентагоне снова объяснили, почему не отправляют в Украину свои Abrams

По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла", сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление Сингх на брифинге в четверг, цитирует американский телеканал CNN.

В американском оборонном ведомстве ранее объясняли, что танки Abrams требуют большого количества топлива и сложные в обслуживании, а для подготовки украинских экипажей нужно много времени.

Комментируя утверждение немецкой стороны о том, что Берлин не будет предоставлять танки Украине, пока это не сделают США, Сингх отметила, что речь идет о "суверенном решении Германии".

"То, какую помощь в сфере безопасности они будут предоставлять (Украине), - это их суверенное решение. Поэтому мы не сможем говорить с ними (об Abrams), но я думаю, что мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в том, что им нужно" , - добавила она.

Представительница Пентагона также отметила, что США продолжают работать с другими партнерами и союзниками, чтобы "понять, что еще можно предоставить Украине, и в этом, в этом вся суть завтрашней встречи (в формате "Рамштайн")".

Украина активно призывает предоставить ей западные танки, прежде всего Leopard 2 немецкого производства. Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.