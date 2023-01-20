США объявили о новом пакете военной помощи на $2,5 млрд

США объявили о новом пакете военной помощи на $2,5 млрд
Фото: POTUS

Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов, сообщает Новое время.

В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших со времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

06ba57791636b7efa55f4cc853ffae76.png?q=8

Полный список вооружения:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • Восемь систем ПВО Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
  • 53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 12 автомобилей боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • Более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
  • Подрывная техника для расчистки помех;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.﻿
78199324419db28e3bd9e534b7d20ff5.png?q=8

В пятницу, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, в которой примут участие до 50 глав Минобороны стран-партнеров Украины.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что на заседании на авиабазе Рамштайн несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 Украине.﻿

52189a955f181c197a44c138734e080c.png?q=8

Новости

Популярные темы форума

analytics