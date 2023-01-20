США объявили о новом пакете военной помощи на $2,5 млрд
Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов, сообщает Новое время.
В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших со времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.
Полный список вооружения:
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- Восемь систем ПВО Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
- 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
- 53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 12 автомобилей боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
- Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
- Более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
- Подрывная техника для расчистки помех;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения;
- Запчасти и другое полевое оборудование.
В пятницу, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, в которой примут участие до 50 глав Минобороны стран-партнеров Украины.
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что на заседании на авиабазе Рамштайн несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 Украине.