ISW: Когда можно ждать наступления со стороны Беларуси
Аналитики Института изучения войны (ISW) по анализу действий двух союзных стран спрогнозировали, что наступление России из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года, сообщает Украинская правда.
Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
По оценке экспертов института, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.
Новый наиболее "опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.
В то же время российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
Эксперты наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с Лавровым указано, что они с Лавровым определили неопределенные области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".
Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль.
Основные выводы ISW за 20 января:
- Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
- Новое нападение России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси, хотя нападение с территории Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.
- Ультранационалистические российские военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркнув невозможность поддержки Кремлем третьего соглашения вроде Минского.
- Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия.
- Кремль продолжает ложно продвигать нарратив о том, что война обострится, если Украина получит оружие, способное нанести удар по российским силам в оккупированном Крыму.
- Президент России Владимир Путин все чаще становится на сторону врагов финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, пытаясь уменьшить влияние Пригожина в России.
- Постоянное использование Пригожиным тактического успеха ЧВК "Вагнер" для укрепления своих позиций, вероятно, углубляет конфликт с Министерством обороны России за влияние в российском информационном пространстве.
- Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, официально заявил, что группа "Вагнера" не входит в структуру вооруженных сил России и что российские военные не сотрудничают с "Вагнером", несмотря на многочисленные доказательства обратного.
- По сообщениям, украинские силы продолжали контрнаступательные операции возле Сватово, а российские силы проводили ограниченные контратаки возле Кременной.
- Российские источники утверждают, что российские войска захватили Клещеевку на фоне продолжающихся наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.
- Также источники РФ утверждают, что российские войска проводят локальные наступательные операции в Запорожской области.
- По сообщениям, российские чиновники продолжают подготовку ко второй волне мобилизации.
- Украинские партизаны, возможно, совершили атаку с применением самодельных взрывных устройств в Запорожской области.