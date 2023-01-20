Разведка Британии: ЧВК "Вагнер" становится ключевой частью сил РФ

Британская разведка утверждает, что частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Британская разведка обращает внимание на то, что в последнее время ЧВК "Вагнер", которая ранее находилась "в тени", все больше выходит в публичное пространство.

Так, 27 декабря 2022 года в российском Едином государственном реестре появилась информация о том, что группа "Вагнер" официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Основным видом деятельности группа объявила "консультирование по вопросам управления"; никакого упоминания о боевых услугах не было.

"Пока не ясно, в какой степени "Центр ЧВК Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера". Частные военные компании (ЧВК) остаются в России вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства" , - говорится в обзоре.

Отмечается, что владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признал, что основал "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года она открыла глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге" , - говорится в обзоре.